Se l'Unione europea continuerà a isolare il Kosovo, si prenderà in considerazione la possibilità di iniziative istituzionali o di un referendum sulla riunificazione con l'Albania. Lo ha detto oggi il presidente kosovaro Hashim Thaci.

"Ciò potrebbe avvenire con l'adozione di una risoluzione in parlamento o con un referendum in Kosovo e in Albania, comprendendo anche Presevo, Bujanovac e Medvedja", ha affermato Thaci citato dai media serbi.

Presevo, Bujanovac e Medvedja sono le tre località maggiori della cosiddetta 'Valle di Presevo', una regione del sud della Serbia a maggioranza di popolazione albanese che è rivendicata dal Kosovo. Pristina ha accentuato le critiche all'Unione europea per i ritardi nella promessa liberalizzazione del regime dei visti per i cittadini kosovari.

"Se la Ue non vuole accogliere due Stati albanesi con due bandiere, allora che accolga una sola bandiera", ha osservato il presidente Thaci. A suo avviso, mai come ora è stata più vicina l'idea di correggere l'ingiustizia storica, riunificando la Valle di Presevo con il Kosovo.

