Il presidente del Kosovo Hashim Thaci ha espresso rammarico per le dimissioni del premier Ramush Haradinaj. "Rispetto la sua decisione, e come presidente vi assicuro che mi comporterò sulla base delle mie competenze costituzionali", ha detto.

Il presidente ha quindi aggiunto di credere nell'innocenza dell'Esercito di liberazione del Kosovo (Uck) e negli alti valori morali dei "soldati della libertà". Lo indicano i media locali.

L'Uck è la guerriglia indipendentista albanese che combatté in Kosovo contro le forze serbe nel conflitto armato di fine anni novanta. Thaci, che come Haradinaj è stato in passato tra i leader dell'Uck, ha poi detto che insieme al premier Haradinaj sono stati convocati dal Tribunale speciale dell'Aja altri ex militanti e combattenti dell'Uck, fra i quali l'attuale suo consigliere Bisljim Zirapij. Il Kosovo ha proclamato l'indipendenza dalla Serbia il 17 febbraio 2008.

