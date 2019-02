L'azienda tecnologica Kudelski ha registrato nel 2018 un fatturato in calo ed è finita nelle cifre rosse a causa dei costi di ristrutturazione.

Per l'esercizio in corso la società, specializzata nelle soluzioni informatiche ed elettroniche per la televisione a pagamento, prevede ricavi leggermente in rialzo. Kudelski ha generato vendite per 919,7 milioni di dollari (920,6 milioni di franchi), il 9,1% in meno rispetto all'anno precedente. L'utile operativo al netto degli oneri di ristrutturazione (EBIT rettificato) è stato pari a 32,9 milioni di dollari: includendo i costi di ristrutturazione, la perdita d'esercizio è stata di 7,3 milioni. Il risultato finale è stata una perdita netta di 20 milioni di dollari, dopo che l'anno scorso Kudelski era ancora in attivo.

La società non è quindi riuscita a soddisfare le aspettative della comunità finanziaria. Gli esperti consultati dall'agenzia AWP si aspettavano un fatturato di 999 milioni di dollari e un EBIT rettificato di 38,6 milioni.

