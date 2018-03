Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

16 febbraio 2018

Il governo giapponese ha proposto la riconferma del governatore della Banca del Giappone (BoJ) Haruhiko Kuroda per un altro mandato di cinque anni, indicando che la banca centrale continuerà il suo massiccio stimolo monetario.

Il governo del primo ministro Shinzo Abe ha anche nominato il direttore esecutivo della banca centrale Masayoshi Amamiya e il professore della Waseda University Masazumi Wakatabe, che ha sostenuto la politica economica del premier, come vice-governatore.

Il governo ha inviato la proposta a una commissione parlamentare e dovrebbe essere approvata da entrambe le Camere del Parlamento.

Kuroda - alla guida dell'istituto centrale dal marzo 2013 - si è posto come obiettivo il conseguimento di un tasso di inflazione al 2%, optando nel corso del suo incarico per una politica monetaria fortemente espansiva, e mantenendo intatto l'aggressivo piano di acquisto delle obbligazioni governative. Misure che hanno contribuito a sostenere la politica economica-finanziaria del premier giapponese, denominata 'Abenomics', favorendo il deprezzamento dello yen sul dollaro per incentivare l'export nipponico.

La fase di espansione economica del Paese del Sol Levante - coincisa con l'inizio del secondo mandato di Abe, nel dicembre 2012 - è attualmente la seconda più lunga dalla fine del dopoguerra; tuttavia la BoJ è ancora lontana dal raggiungimento del target di inflazione al 2%, e la crescita dei prezzi continua a rimanere fiacca. La nomina di Kuroda deve essere approvata da entrambe le aule della Dieta giapponese.

Se confermato, Kuroda sarebbe il primo governatore ad aver servito due mandati consecutivi in oltre mezzo secolo: l'ultimo a portare a termine due incarichi fu Masamichi Yamagiwa, che ricoprì la carica di governatore tra il 1956 e il 1964.

