Questo contenuto è stato pubblicato il 7 giugno 2018 11.04 07 giugno 2018 - 11:04

La protezione dei confini sarà il focus della prossima presidenza semestrale austriaca del dell'Unione europea (Ue) e i migranti illegali avranno protezione in centri fuori dalla Ue.

Lo ha detto il cancelliere austriaco, Sebastian Kurz, a Bruxelles, secondo quanto riporta oggi l'edizione cartacea del quotidiano tedesco Handelsblatt.

"Avranno protezione ma non la vita migliore in Austria, Germania o Svezia", ha detto il cancelliere conservatore austriaco, secondo quanto riporta il quotidiano economico. Due giorni fa dagli uffici di cancelleria in Austria era stato reso noto, in una circolare, che "ai migranti illegali dopo il loro salvataggio", nel caso non sia possibile rimandarli nei Paesi di provenienza, "dovrebbe essere offerta protezione in centri sicuri in Paesi terzi".

