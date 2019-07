Il genero e consigliere del presidente degli Usa Donald Trump, Jared Kushner, è giunto in Israele, proveniente da Amman, all'inizio della sua spola diplomatica in alcuni Paesi del Medio Oriente in cui cerca di raccogliere sostegni al cosiddetto Accordo del secolo.

In serata, a Gerusalemme, Kushner sarà ricevuto del premier Benjamin Netanyahu.

Il suo incontro con re Abdallah di Giordania, avvenuto nel palazzo al Husseinya vicino ad Amman, è stato dedicato agli sforzi in corso per risolvere il conflitto israelo-palestinese.

Re Abdallah, afferma un comunicato ufficiale, ha ribadito che un accordo definitivo e durevole di pace deve basarsi sulla formula dei Due Stati che garantisca la costituzione di uno Stato palestinese indipendente con capitale a Gerusalemme est.

