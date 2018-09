Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

27 settembre 2018 - 21:03

"È stato lui, ne sono sicura al 100%. Credevo che mi violentasse, mi tappò la bocca per impedirmi di gridare, per me era difficile respirare e pensai che Brett mi potesse uccidere per sbaglio. Lui e Mark erano ubriachi e ridevano, sembravano divertirsi".

Quasi in lacrime, con la voce rotta dal dolore del ricordo, Christine Blasey Ford, 51 anni, docente universitaria di psicologia, rievoca il momento culminante di un'aggressione sessuale che sostiene di aver subito ai tempi del liceo da parte di Brett Kavanaugh, il giudice nominato da Donald Trump alla Corte suprema, ora accusato da altre due donne (altrettante sono anonime). Lo fa durante una lunga, drammatica audizione davanti alla commissione giustizia del Senato, in una diretta che tiene l'America incollata alla tv come non succedeva da tempo, mentre in aula e fuori la sostengono le attiviste del movimento #Metoo, in marcia anche su Capitol Hill. Un movimento che per la prima volta potrebbe decidere anche le sorti di un nominato alla Corte suprema dopo aver travolto produttori di Hollywood, attori, top manager, anchorman.

A confermare o meno Kavanaugh sarà il Senato, ma a giudicare a questo punto sarà l'intero Paese, alla vigilia delle cruciali elezioni di Midterm, dove il voto femminile potrebbe fare la differenza. Senatori ed elettori dovranno decidere se credere alla professoressa o al giudice, che in uno storico duello a distanza nega ogni addebito: "Bevevo birra, a volte troppo, ma non ho mai aggredito sessualmente né questa né altre donne", afferma nelle dichiarazioni di apertura della sua testimonianza scritta.

