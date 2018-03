Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 15 marzo 2018 12.14 15 marzo 2018 - 12:14

L'ats potrebbe in futuro suddividersi in due entità: una composta di giornalisti che continuerebbero a svolgere il ruolo di servizio pubblico grazie a sovvenzioni statali e una seconda che raggrupperebbe solo le attività commerciali.

"È un'idea, una pista presa in considerazione dal Consiglio di amministrazione", ha detto Iso Rechsteiner, consigliere in comunicazione che affianca il direttore Markus Schwab.

La misura non è legata in alcun modo alla ristrutturazione in corso e alle misure che hanno colpito il personale, sostiene confermando un'informazione pubblicata da Le Temps.

Neuer Inhalt Horizontal Line