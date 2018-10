Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 12 ottobre 2018 21.06 12 ottobre 2018 - 21:06

I ministri di giustizia e degli Interni degli Stati di Schengen hanno discusso oggi a Lussemburgo le proposte che mirano ad aumentare in modo massiccio i mezzi a disposizione dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex).

Numerosi Stati, tra cui la Svizzera, hanno espresso il loro scetticismo.

"La Svizzera non è l'unico Paese ad essersi mostrato molto scettico", ha detto la consigliera federale Simonetta Sommaruga al termine della riunione ministeriale.

La Commissione europea aveva proposto di aumentare gli effettivi di Frontex a 10'000 agenti entro il 2020 con compiti e poteri più ampi rispetto a oggi. Tale corpo permanente, che ha la missione di aiutare membri e non membri dell'Ue in diversi compiti in particolare nel rimpatrio dei migranti, ne conta attualmente 1500. La Svizzera in quanto membro di Schengen vi partecipa.

Una tale estensione fa aumentare i costi. Secondo la responsabile del Dipartimento di giustizia e polizia (DFGP) i Paesi dell'Unione europea (Ue) esigono che vengano esaminate le necessità prima di concedere mezzi finanziari. La Commissione europea propone un'espansione massiccia di Frontex in termini di personale, finanze e competenze. "Ma una tale espansione - ha sottolineato la ministra di giustizia e polizia elvetica - non può sostituire quello che ogni Stato deve fare nell'ambito della politica d'asilo". Inoltre ha continuato Sommaruga "abbiamo constatato che 'più' non significa necessariamente 'meglio'".

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo IT Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano