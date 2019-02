Armati di fucili e protetti da un numero imprecisato di scudi umani, alcune centinaia di miliziani dell'Isis, circondati dalle forze curdo-siriane, stanno trattando la resa nella pianura di Baghuz, nel sud-est della Siria, tra l'Eufrate e il confine iracheno.

I vertici delle Forze democratiche siriane (Sdf), che guidano l'offensiva sul terreno e che sono sostenute dalla Coalizione anti-Isis a guida statunitense, affermano che l'annuncio formale della "vittoria" potrà essere fatto già domani, quando si spera sarà definitivamente smantellato l'accampamento di tende dove si trovano gli ultimi 300 jihadisti, i loro familiari e almeno 200 famiglie tenute in ostaggio.

Tra questi non è chiaro se vi siano stranieri. Nei giorni scorsi si era parlato della presenza tra gli ostaggi in mano all'Isis di tre occidentali, tra cui il gesuita italiano Paolo Dall'Oglio - scomparso in Siria nel 2013 - e il giornalista britannico John Cantlie. Ma le fonti curde al fronte continuano a smentire quanto era stato rilanciato dal Times di Londra, secondo cui i miliziani dell'Isis avrebbero proposto la liberazione di questi tre ostaggi in cambio di un salvacondotto fuori dall'area assediata.

Questa è tenuta sotto tiro dalle forze curde, sostenute sul terreno da forze speciali americane e francesi. Stamani dall'Onu si erano detti preoccupati per la sorte delle 200 famiglie rimaste prigionieri nella zona del conflitto.

Nel pomeriggio, centinaia di veicoli sono stati fatti avvicinare al campo di tende dell'Isis per preparare quella che si spera sia l'evacuazione "in sicurezza" dei civili ancora intrappolati nella zona di combattimento. Secondo l'Osservatorio siriano per i diritti umani non è escluso che su quei veicoli possano salire i miliziani che si arrenderanno alle forze curde.

Testimonianze non verificabili in maniera indipendente sul terreno affermano che i combattenti dell'Isis, tra cui si contano ancora numerosi caucasici, russi, europei, iracheni e nordafricani, sparino sui civili che tentano di fuggire.

Intanto nel nord-ovest della Siria, nell'altro conflitto che tormenta il paese e che non è direttamente legato alla lotta contro l'Isis, sono proseguiti anche oggi raid di artiglieria governativi contro zone fuori dal controllo delle forze di Damasco nella regione di Idlib, sotto influenza turca e dove sono presenti miliziani qaidisti. In un bombardamento su Khan Shaykhun, a sud di Idlib, è stata distrutta una panetteria e almeno quattro civili sono stati uccisi.

Neuer Inhalt Horizontal Line