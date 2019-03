Tensione e scontri hanno turbato Barcellona, dove l'ultradestra nazionalista di Vox si è radunata con alcune migliaia di sostenitori guidati dal leader, Santiago Abascal, per imprimere alla campagna per le elezioni politiche del 28 aprile una zampata forte

Ad opporsi ai sovranisti, che si sono riuniti nella simbolica Plaza de España, nelle strade vicine si sono raccolti i movimenti indipendentisti catalani, l'estrema sinistra antifascista e i centri sociali, decisi a impedire la "provocazione" di Vox.

In Plaza de Espana Abascal arringava i suoi "15'000" (5'000 secondo la polizia) che sventolavano centinaia di bandiere spagnole, e faceva appello "perché sia recuperata la libertà in Catalogna, per la sospensione dell'autonomia, lo scioglimento dei Mossos d'Esquadra, la chiusura della tv indipendentista Tv3, la condanna dei leader indipendentisti, fra cui Carles Puigdemont.

"Difenderemo fino alla fine una Spagna unita", ha urlato dal palco Abascal, che aspira a essere la voce più forte fra i partiti d'opposizione nel chiedere il pugno di ferro senza compromessi. Abascal ha promesso che, se andrà al governo, "sospenderà l'autogoverno catalano e interverrà direttamente nella sua amministrazione", mettendo i partiti separatisti "fuorilegge".

Ma la violenza è esplosa nella vicina Ronda de Sant Antoni, dove la contromanifestazione al grido di "fascisti! fascisti!" ha cercato il contatto con i sovranisti, finendo per scontrasi con il folto cordone di Mossos, che alle grida al "tradimento" e al lancio di sassi e uova ha risposto con limitate cariche e lacrimogeni.

Sette manifestanti sono stati arrestati e cinque persone, fra cui un agente, sono rimaste ferite in modo lieve. Tre degli arrestati sono accusati di aver aggredito un simpatizzante di Vox.

