Milioni di bambini sono a rischio in tutto il mondo per l'aumento di eventi meteorologici estremi, come i cicloni e la siccità: è l'allarme lanciato dall'Unicef lancia per il cambiamento climatico dopo che, ieri, il ciclone Fani si è abbattuto sull'India.

Nello Stato indiano dell'Odisha, vivono 10 milioni di bambini, molti dei quali sono stati costretti ad abbandonare i loro villaggi, nola l'agenzia dell'ONU per l'infanzia.

Lo scorso 25 aprile il ciclone Kenneth ha colpito oltre 120'000 bambini in Mozambico, dopo che un altro ciclone - Idai - aveva infierito poche settimane prima su un'altra zona del Paese con un milione di bambini.

il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia ricorda in un comunicato che in Mozambico è scoppiata un'epidemia di colera, che almeno 400 scuole sono tuttora inagibili - colpendo oltre 40'000 allievi - e che 25'000 persone vivono ancora nei rifugi.

"Stiamo assistendo ad una tendenza preoccupante", ha detto Henrietta Fore, direttrice generale dell'Unicef. "Cicloni, siccità e altri eventi meteorologici estremi stanno aumentando di frequenza e intensità. Come abbiamo visto in Mozambico e altrove, i Paesi e le comunità più povere sono colpite in modo sproporzionato. Per i bambini già vulnerabili, l'impatto può essere devastante".

Da parte sua, Gautam Narasimhan, senior adviser dell'Unicef sui cambiamenti climatici, spiega che "i bambini saranno i più colpiti da questi disastri". Secondo Narasimhan "non si tratta di un'attività normale": il cambiamento climatico è legato all'innalzamento del livello del mare e all'aumento delle precipitazioni associate ai cicloni, causando così una maggiore devastazione nelle zone costiere, ma anche nell'entroterra.

"Nel breve termine, i bambini più vulnerabili sono a rischio di annegamenti, malattie mortali come il colera e la malaria, malnutrizione dovuta alla ridotta produzione agricola e traumi psicologici, tutti elementi che si aggravano quando i centri sanitari e le scuole vengono colpiti - ha sottolineato l'esperto -. A lungo termine, i cicli di povertà possono protrarsi per anni e limitare la capacità delle famiglie e delle comunità di adattarsi ai cambiamenti climatici e di ridurre il rischio di disastri".

