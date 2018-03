Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 12 marzo 2018 17.05 12 marzo 2018 - 17:05

L'Unione svizzera dei contadini (USC) si opporrà alla ristrutturazione di Agroscope, annunciata venerdì dal Consiglio federale, che potrebbe mettere in pericolo 600 posti di lavoro.

In un comunicato diffuso oggi, l'USC deplora il fatto che il governo abbia deciso senza consultare gli ambienti interessati. I contadini si dicono stupefatti dal modo di agire del Consiglio federale che definiscono poco professionale e non ragionato visto che si tratterebbe della terza ristrutturazione in poco tempo.

Neuer Inhalt Horizontal Line