La Borsa svizzera ha avviato le contrattazioni in marginale ribasso con l'indice SMI dei principali titoli in flessione dello 0,14 % a 9.320,87 punti, mentre l'indice complessivo SPI scende dello 0,08% a quota 10.917,13.

Avvio di seduta negativo anche a Parigi (il Cac 40 segna -0,04% a 5.194 punti). Londra apre piatta (Ftse 100 -0,01% a 7.165 punti), mentre fanno segnare un lieve rialzo Milano (Ftse Mib +0,04% a 20.217 punti) e Francoforte (Dax +0,06% a 11.429 punti).

La Borsa di Tokyo ha terminato stamane l'ultima seduta della settimana in ribasso. L'indice Nikkei ha fatto segnare una variazione negativa dello 0,18% a quota 21'425,51.

Chiusura in territorio negativo, ieri sera, anche per Wall Street. Il Dow Jones ha perso lo 0,39% a 25.853,51 punti, il Nasdaq ha ceduto lo 0,39% a 7.459,71 punti, mentre lo S&P 500 ha lasciato sul terreno lo 0,35% a 2.775,04 punti. Sul mercato hanno pesato i timori per la crescita globale, alimentati dai deboli dati macroeconomici americani, e l'incertezza nelle trattative commerciali fra Stati Uniti e Cina.

