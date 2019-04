"Salvaguardare l'unità dell'Ue ed evitare una Brexit senza accordo".

Angela Merkel sprona gli altri 26 capi di Stato e di governo a mantenere "un atteggiamento costruttivo" e a non perdere di vista l'obiettivo: quello di concedere alla premier britannica Theresa May una nuova proroga, per scongiurare lo sfacelo di un 'no deal'.

La strada della cancelliera tedesca al vertice straordinario riunitosi per decidere sulla richiesta di Theresa May su un secondo rinvio - questa volta fino al 30 giugno - appare piuttosto sgombera.

La maggior parte dei 27 Paesi infatti si è già espressa durante le riunioni in preparazione del vertice per concedere a Londra una proroga lunga - di 9 o 12 mesi - con la possibilità per il Regno Unito di uscire anche prima, secondo la formula della cosiddetta 'estensione flessibile' proposta dal presidente del Consiglio europeo Donald Tusk.

