La Chiesa ortodossa ucraina indipendente

Con una cerimonia solenne, il capo spirituale dell'Ortodossia - riconosciuto dagli altri patriarchi come 'primus inter pares' - ha affrancato oggi ufficialmente la Chiesa ucraina dopo oltre tre secoli di assoggettamento a quella russa.

A guidare la nuova Chiesa ucraina sarà il 39enne metropolita Epifanio, eletto primate il mese scorso dopo il via libera annunciato a ottobre dal patriarcato di Costantinopoli. Ma restano forti preoccupazioni per gli sviluppi in Ucraina, dove sono circa 12 mila le chiese legate finora al patriarcato di Mosca.

La svolta di Istanbul è giunta mentre le tensioni con la Russia hanno raggiunto nuovi picchi con il sequestro a novembre delle navi ucraine nello stretto di Kerch, dopo l'annessione della Crimea nel 2014 e il conflitto mai sopito nel Donbass.

Da mesi la Chiesa di Mosca - la più potente al mondo con circa 150 milioni di fedeli - attacca duramente la decisione di Bartolomeo e il patriarca Kirill, strenuo sostenitore di Vladimir Putin, ha già deciso di tagliare i ponti con Costantinopoli.

Neuer Inhalt Horizontal Line