L'export di orologi ha registrato un'accelerazione nel mese di febbraio, grazie in particolare all'accumulo di scorte nel Regno Unito in previsione del Brexit e alla ripresa della domanda in Cina.

L'industria orologiera svizzera ha inviato all'estero l'equivalente di 1,8 miliardi di franchi, con una progressione del 3,4% rispetto a febbraio 2018.

Le differenze tra i vari sbocchi commerciali sono piuttosto marcate. Hong Kong (-3,8%) e gli Stati Uniti (-6,6%) hanno accusato una contrazione, "principalmente a causa di un effetto base particolarmente sfavorevole", indica oggi la Federazione dell'industria orologiera svizzera (FH),

Dopo due mesi di flessione la Cina (+15,1%) ha viceversa messo a segno un forte rimbalzo. Il Regno Unito ha registrato un'enorme spinta verso l'alto (+58,3%), generando l'80% dell'aumento globale. Questo risultato è dovuto all'accumulo di scorte da parte dei dettaglianti nel timore di una uscita disordinata del Regno Unito dall'Unione europea.

Il Giappone (+19,4%) ha evidenziato un forte incremento per il secondo mese consecutivo, mentre Singapore (+18,6%) ha presentato livelli record per un mese di febbraio.

Gli orologi con prezzo all'esportazione inferiore ai 200 franchi sono risultati in flessione del 15% e hanno trascinato verso il basso le statistiche in termini di volumi (-8,6%). La fascia 200-500 franchi è rimasta stagnante e il segmento 500-3000 franchi ha registrato il quinto calo in sei mesi: gli orologi di valore superiore a 3000 franchi hanno invece mantenuto la loro crescita ad un livello elevato (+7,5%), un trend in atto senza interruzioni da quasi due anni.

"Questi risultati sono in linea con le nostre stime", ha detto il presidente della FH Jean-Daniel Pasche. Nell'intero 2019, le esportazioni di orologi dovrebbero continuare a crescere, ma in modo meno accentuato.

