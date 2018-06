Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 7 giugno 2018 9.37 07 giugno 2018 - 09:37

Il tasso di disoccupazione in maggio è diminuito al 2,4% dal 2,7% registrato in aprile. Immagine d'archivio.

Il tasso di disoccupazione in maggio è diminuito al 2,4% dal 2,7% registrato in aprile, un livello mai più raggiunto dal settembre 2008.

I disoccupati registrati presso gli uffici regionali di collocamento (URC) erano 109'392, ossia 10'389 o l'8,7% in meno rispetto al mese precedente. In confronto allo stesso mese del 2017, il numero di disoccupati è diminuito di 30'386 unità (-21,7%), si legge in un comunicato odierno della Segreteria di Stato dell'economia (SECO). Il tasso di disoccupazione si è contratto di 0,7 punti percentuali.

In Ticino il numero di disoccupati è calato di 497 unità (-10,6%) a 4'208 nel confronto con aprile e di 1'066 unità (-20,2%) rispetto a dodici mesi prima. Nei Grigioni si contavano 1'702 disoccupati, 374 (-18,0%) in meno del mese precedente e 287 (-14,4%) in meno di maggio 2017. Il tasso di disoccupazione cantonale si è attestato al 2,5% (-0,3/-0,6 punti percentuali) rispettivamente all'1,5% (-0,4%/-0,3%).

Neuer Inhalt Horizontal Line