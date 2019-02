La funivia tra Zermatt (VS) e Cervinia (I) può essere costruita

I lavori per la costruzione della funivia trifune tra il Piccolo Cervino e la Testa Grigia in Italia possono iniziare: la Fondazione svizzera per la tutela del paesaggio ha ritirato la sua opposizione al progetto.

L'"Alpine Crossing" tra Zermatt e Cervina può essere avviato: la Fondazione svizzera per la tutela del paesaggio e gli impianti di risalita di Zermatt hanno comunicato oggi di aver raggiunto un accordo nell'ambito di colloqui consensuali.

Le due parti hanno firmato un'intesa che tiene conto in modo equo degli interessi di entrambi. La Fondazione svizzera per la tutela del paesaggio ha quindi rinunciato a presentare un ricorso contro la prospettiva del rilascio di un'autorizzazione e l'approvazione del progetto della funivia trifune tra Testa Grigia e il Piccolo Cervino da parte dell'Ufficio federale dei trasporti (UFT).

In cambio gli impianti di risalita di Zermatt si erano impegnati a promuovere un turismo di qualità e un approccio rispettoso della natura. Inoltre, dopo aver ottenuto l'autorizzazione all'esercizio da parte dell'UFT, si erano detti pronti a smantellare l'attuale teleferica tra Laghi delle Cime Bianche (I) e il Piccolo Cervino così come anche l'attuale sciovia "Grenzlift". È stato pure raggiunto un accordo sull'illuminazione esterna della stazione a monte e sui colori della stazione a valle per migliorare l'integrazione nel paesaggio.

I lavori di costruzione per 30 milioni di franchi della funivia trifune che collegherà Zermatt a Cervinia tutto l'anno e che rappresenterà la più alta traversata alpina, inizieranno immediatamente. La messa in servizio è prevista per il 2021.

Neuer Inhalt Horizontal Line