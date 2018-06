Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

L'odissea della Lifeline è finita. La nave carica di migranti bloccata da giorni nel Mediterraneo è sbarcata a Malta e le 234 persone a bordo verranno ripartite tra otto paesi Ue: oltre a Malta, Italia, Francia, Irlanda, Portogallo, Belgio, Olanda e Lussemburgo.

Il premier Joseph Muscat ha annunciato stamattina il via libera avvertendo tuttavia che si è trattato di un "caso unico" perché il capitano della Lifeline "ha ignorato le leggi internazionali" e quindi l'imbarcazione della ong verrà posta sotto sequestro per un'indagine. In ogni caso, si è concluso un teso tira e molla con l'Italia, ferma sulla linea dura dei porti chiusi.

Dopo alcune ore, finalmente, La Valletta ha dato l'ok all'approdo della Lifeline nel suo porto, che si è concluso positivamente poco prima delle 20. Muscat ha rivendicato la corretta gestione del caso, spiegando di aver incassato il sostegno del presidente della Commissione Ue Jean-Claude Juncker. E ricordando che Malta fa il suo dovere sui migranti, perché "è il secondo paese per numero di richiedenti asilo accolti pro capite in Europa" ed "il primo a compiere il suo dovere nel piano di ricollocamento da Italia e Grecia".

