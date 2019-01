La lucciola è l'animale dell'anno di Pro Natura

La lucciola è stata designata da Pro Natura animale dell'anno 2019. Il destino della Lampyris noctiluca, che regala - sempre meno - magico luccichio nelle notti di inizio estate, illustra a pennello le minacce che gravano su moltissimi suoi parenti, gli insetti.

L'organizzazione ambientalista vuole in effetti illustrare il degrado che tocca questa piccola fauna. La distruzione degli habitat e l'aumento dell'inquinamento luminoso rendono la vita difficile a innumerevoli insetti e non solo alle lucciole, ricorda Pro Natura in una nota diffusa oggi.

Le lucciole sono coleotteri della famiglia dei Lampiridi. In Svizzera, se ne contano quattro specie e la Lampyris noctiluca è quella che viene osservata più frequentemente a nord delle Alpi. In Ticino bisogna prestare più attenzione per identificarla, perché a sud del San Gottardo sono presenti tutte le quattro specie, precisa l'organizzazione.

