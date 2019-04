La Mobiliare ha messo a segno risultati in crescita lo scorso anno, nonostante le turbolenze sui mercati di fine 2018. Il gruppo assicurativo bernese ha registrato un utile netto in progressione di 3 milioni rispetto al 2017, a 443,5 milioni di franchi.

Il volume lordo dei premi è risultato pari a 3,83 miliardi di franchi, in rialzo annuo dell'1,5%, indica un comunicato odierno. I premi lordi nel ramo Danni hanno superato per la prima volta la soglia dei 3 miliardi (a 3,07 miliardi), con un aumento del 3,7% rispetto al 2017.

La tendenza è stata meno favorevole nel ramo Vita, con ricavi in calo del 6,5% rispetto all'anno precedente a 760,8 milioni. La flessione si deve in particolare alla forte concorrenza nel settore della riassicurazione dei rischi per i fondi pensione, mentre le attività di previdenza professionale per i privati hanno continuato a crescere.

In termini di redditività, il contributo del ramo Danni è rimasto invariato rispetto all'anno precedente, mentre il ramo Vita ha generato una quota maggiore rispetto al 2017. Il risultato tecnico è aumentato in entrambe le attività.

Neuer Inhalt Horizontal Line