Questo contenuto è stato pubblicato il 28 febbraio 2018 15.15 28 febbraio 2018 - 15:15

Chi è uscito di casa questa mattina si è ritrovato a dover battere i denti. La scorsa notte è stata infatti la più fredda dell'inverno in pianura: in alcune zone si sono sfiorati i -20 gradi. Il clima rigido ha creato anche problemi al traffico ferroviario.

Secondo i dati di MeteoNews, nelle aree di pianura a nord delle Alpi si sono registrare ovunque temperature sotto i -10 gradi. Nell'Entlebuch (BE/LU) si è arrivati a -18.

Sopra i 1000 metri il freddo è stato ancora più intenso. Sulla Glattalp (SZ), stazione meteo nota per i record negativi, c'erano -36 gradi. Sull'Alpe di Buffalora (GR) la colonnina di mercurio ha fatto segnare -30 gradi.

Fra i motivi per le basse temperature c'è ancora l'aria russa presente sulla Svizzera. Lentamente si assiste però a un cambio di tendenza ed entro domani ad alta quota la situazione dovrebbe diventare decisamente meno fredda. Ad un'altezza di 2000 metri si passerà da -20 a 0 gradi. Anche in pianura la situazione migliorerà entro il weekend, secondo i meteorologi.

Il clima rigido di questa notte ha pesato notevolmente sulla circolazione dei treni, con 200 disguidi: "il freddo ha influito fortemente sulle attività delle FFS", ha detto all'ats il portavoce Christian Ginsig.

In particolare è stato colpito il traffico mattutino dei pendolari. A livello svizzero - fra mezzanotte e mezzogiorno - si sono registrati 100 problemi ai convogli e altri 100 agli apparati centrali, ovvero i dispositivi che consentono le manovre in stazione.

In concreto, la formazione di ghiaccio ha interrotto la corrente, provocando i disagi tecnici. Problemi si sono verificati anche agli scambi, con malfunzionamento dei riscaldamenti e conseguente congelamento degli impianti. Personale aggiuntivo è stato posto in servizio per correre ai ripari.

Nonostante le ultime giornate gelide, l'inverno 2017/2018 risulta statisticamente leggermente più caldo rispetto alla media, secondo SRF Meteo. In gennaio, a nord delle Alpi, la temperatura media è risultata di 5 gradi superiore rispetto alla norma del periodo 1961-1990, si legge in un comunicato odierno. A Basilea e Ginevra si parla addirittura del primo mese dell'anno più caldo dall'inizio del 19esimo secolo.

Più in generale, a nord delle Alpi l'inverno è risultato di circa un grado superiore alla statistica pluriennale. A sud delle Alpi la media è stata superata di 0,5 gradi. In alta montagna è stato invece lievemente più freddo rispetto al solito.

Rispetto agli standard c'è stato un livello notevole di precipitazioni nevose, sottolinea ancora SRF Meteo. Sull'Altipiano la neve è stata del 50% superiore alla media.

