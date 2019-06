La nuova portavoce della Casa Bianca sarà Stephanie Grisham, l'attuale portavoce di Melania Trump. Ad annunciarlo la stessa first lady. Grisham sostituirà Sarah Sanders ed è la terza portavoce della Casa Bianca di Donald Trump dopo Sanders e Sean Spicer.

L'annuncio di Melania Trump è arrivato su Twitter. "Stephanie è con noi dal 2015 e penso non ci sia persona migliore per servire la nostra amministrazione e il nostro Paese", afferma, spiegando come Grisham continuerà ad essere anche la portavoce della first lady.

Grisham alla Casa Bianca è una delle ultime superstiti della campagna elettorale di Trump nel 2015. E' una fedelissima della first lady ed è nota per il suo carattere combattivo. Sarà anche direttore della comunicazione, un ruolo che è rimasto vacante dall'uscita di scena di Bill Shise nel marzo scorso. Le viene riconosciuta la capacità di aver ben difeso la privacy della first lady e del figlio Barron e di aver blindato la East Wing della Casa Bianca, dove vive la first family, evitando fughe di notizie.

