La Posta ha archiviato il primo trimestre del 2019 con un utile di 130 milioni di franchi, in calo di 17 milioni (-12%) rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Tale flessione è imputabile principalmente ai bassi tassi di interesse presso PostFinance e alla contrazione dei ricavi nell'attività di base, indica l'ex regia federale in una nota odierna.

L'utile operativo EBIT (prima della deduzione di interessi e imposte) si è attestato a 172 milioni di franchi, 35 milioni in meno (-17%) del primo trimestre 2018. Nel periodo in rassegna i ricavi operativi sono diminuiti di 60 milioni (-3%), raggiungendo i 1936 milioni.

Cattive notizie anche per il settore delle lettere PostMail: quest'ultimo ha conseguito nei primi tre mesi del 2019 un utile di 109 milioni di franchi, in calo di 8 milioni (-7%) rispetto a un anno prima. Il numero delle lettere inviate ha subìto una contrazione di 20 milioni. È invece ancora cresciuto (+7,4%) il volume dei pacchi inviati: il gigante giallo ne recapita mediamente ogni giorno feriale oltre 500'000 in Svizzera. Nel primo trimestre PostLogistics ha tuttavia conseguito un utile pari a 33 milioni di franchi, in calo di 1 milioni rispetto all'anno precedente. "La causa principale della flessione è riconducibile agli investimenti per l'incremento della capacità", sottolinea l'ex regia federale.

