Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 15 marzo 2018 11.52 15 marzo 2018 - 11:52

La Posta svizzera rileva il 51% della start up “notime”, un'azienda tecnologica con servizi di corriere in bicicletta. Sarà così possibile la consegna di invii nello stesso giorno o entro poche ore, scrive in una nota il "gigante giallo".

Grazie a questa partecipazione, la Posta "si posiziona in un mercato in forte espansione e va incontro all'esigenza della clientela di un recapito sempre più veloce e flessibile nell'area urbana".

Sempre più spesso i clienti - rileva ancora La Posta - soprattutto nelle zone urbane, desiderano ricevere nella stessa giornata la merce ordinata. Considerato il carattere fortemente competitivo del settore logistico, "è fondamentale poter investire il prima possibile in questo mercato in espansione e assumere un ruolo di primo piano".

Neuer Inhalt Horizontal Line