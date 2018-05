Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 30 maggio 2018 10.36 30 maggio 2018 - 10:36

Per la seconda volta consecutiva, la Posta svizzera è stata giudicata la migliore del mondo. Il riconoscimento giunge dall'Unione postale universale (UPU), che nella sua classifica la pone davanti a quelle di Paesi Bassi e Giappone.

Il Postal Development Index mette in fila le organizzazioni del settore di 173 Paesi di tutti i continenti. "Questo premio rende merito all'instancabile impegno che i nostri collaboratori profondono ogni giorno nei confronti della Posta", ha commentato la direttrice generale del gigante giallo Susanne Ruoff, citata in un comunicato odierno.

La Posta si dichiara fiera del posizionamento ottenuto in un contesto economico "sempre più difficile". Ma questo risultato rappresenta anche un obbligo e uno stimolo per rispondere anche in futuro alle "elevate esigenze", prosegue Ruoff.

