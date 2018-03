Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 20 febbraio 2018 14.16 20 febbraio 2018 - 14:16

Anno intenso il 2017 per la Rega: con 15'958 missioni totali (+5,7%) non è mai stata così richiesta sia in Svizzera sia all'estero.

La Guardia aerea svizzera di soccorso ha effettuato circa un intervento ogni 33 minuti: i suoi equipaggi hanno soccorso in media 29 persone al giorno.

Gli elicotteri di salvataggio come anche i jet ambulanza hanno volato più spesso dell'anno precedente, ha comunicato oggi la Rega, precisando che la centrale operativa ha organizzato 11'774 interventi con elicotteri (+6,5%) e 886 con jet ambulanza (+3,3%) nel corso dei quali gli equipaggi della Rega si sono occupati di 10'788 pazienti (+7,1%).

Il numero delle missioni della Rega è influenzato dalle condizioni meteorologiche e dalle attività del tempo libero: nei mesi di febbraio e ottobre dello scorso anno, che sono stati più soleggiati rispetto alla media, hanno necessitato di un rapido soccorso aereo medicalizzato ben un quarto di persone in più rispetto all'anno prima.

In tutto il mondo

Nel 2017, i medici consulenti della Rega - che intervengono in tutto il mondo 24 ore su 24 - hanno prestato consulenza a 2‘571 pazienti (+2,4%) con problemi di salute all'estero. In totale sono state rimpatriate 1'249 persone (+2,1%) di cui 901 (+3,7%) a bordo di uno dei tre jet ambulanza. Per 348 pazienti (-1,7%) invece la Rega ha organizzato il viaggio di ritorno a bordo di un aereo di linea.

Malattia prima causa di intervento

Come nel 2016, la malattia è la principale causa di intervento degli elicotteri di soccorso: il 44% delle loro missioni sono state effettuate per pazienti affetti da una malattia grave o acuta, come ad esempio ictus o malattie cardiovascolari. Seguono gli incidenti durante la pratica di sport invernali, infortuni sul lavoro e incidenti stradali.

Nel caso dei rimpatri con i jet ambulanza della Rega questa percentuale è ancor più elevata: il 61% dei pazienti è stato riportato in Svizzera per essere curato, a causa di una malattia sopraggiunta all'estero; il 39% invece a causa di un incidente.

Dodici basi

La Rega dispone di una propria centrale operativa e di dodici basi di intervento sparse sul territorio nazionale. In caso di necessità può impiegare un elicottero di soccorso supplementare, precisa la nota.

