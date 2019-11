È un compleanno importante quello che si prepara a festeggiare la rivista Nature, una delle più antiche ed importanti nell'ambito scientifico esistenti al mondo: il 4 novembre compirà 150 anni.

Insieme alla sua 'rivale' Science, è forse in assoluto quella considerata di maggior prestigio dalla comunità scientifica internazionale.

Sulle sue pagine ha infatti annunciato alcune delle scoperte scientifiche più importanti, come la struttura a doppia elica del Dna, la scoperta dei raggi X, la natura ondulatoria delle particelle, le scoperte sulla fissione nucleare, la prima struttura molecolare di una proteina, la tettonica a zolle, il buco nell'ozono, la prima clonazione di un mammifero (la pecora Dolly) e il sequenziamento del genoma umano.

A differenza di altre riviste scientifiche che oggi si sono specializzate in alcuni settori particolari, Nature è uno dei pochi giornali, insieme ad altri mensili quali Science e Proceedings of the National Academy of Sciences, che pubblica ancora articoli originali relativi a tutte le discipline scientifiche.

"L'importanza di Nature non si discute. Sulle sue pagine sono state pubblicate tra le più importanti scoperte della storia della scienza ed è inoltre è stata antesignana nell'aprire riviste sorelle, cioè riviste dello stesso marchio più specializzate in alcuni settori, come Nature Genetics", commenta Andrea Ballabio, direttore dell'Istituto Telethon di Genetica e Medicina (Tigem) di Napoli.

Certo, conclude Ballabio, "sul sistema di valutazione degli articoli con revisione fra pari, o peer-review, ci sarebbero da fare delle modifiche, perché non è mai cambiato nel tempo".

