L'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha dato il via oggi al decennio per il Ripristino dell'Ecosistema. Mira a combattere le crisi climatiche, migliorare la sicurezza alimentare e l'approvvigionamento idrico.

Circa il 20% della superficie vegetata del pianeta mostra un calo della produttività con perdite di fertilità legate a erosione, impoverimento delle risorse e inquinamento in tutte le parti del mondo. Il degrado degli ecosistemi terrestri e marini mina le condizioni di vita di 3,2 miliardi di persone e costa circa il 10% del prodotto lordo globale annuo in termini di perdita di servizi per specie ed ecosistemi.

Per José Graziano da Silva, Dg della Fao, "il decennio dell'Onu aiuterà i Paesi a lottare contro gli effetti del cambiamento climatico e la perdita di biodiversità". Il recupero di 350 milioni di ettari di terreni degradati tra oggi e il 2030 potrebbe generare 9.000 miliardi di dollari in servizi eco-sistemici e liberare l'atmosfera di ulteriori 13-26 gigaton di gas serra.

Il Decennio accelererà gli attuali obiettivi di ripristino globale, ad esempio la Bonn Challenge, che mira a ripristinare 350 milioni di ettari di ecosistemi degradati entro il 2030, un'area quasi delle dimensioni dell'India. Al momento 57 paesi, governi subnazionali e organizzazioni private si sono impegnate a restaurare oltre 170 milioni di ettari. Questo sforzo si basa su iniziative regionali come l'Iniziativa 20x20 in America Latina che mira a ripristinare 20 milioni di ettari di terra degradata entro il 2020 e l'AFR100 African Forest Landscape Restoration Initiative che mira a recuperare 100 milioni di ettari di terreni degradati entro il 2030.

