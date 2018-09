Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

18 settembre 2018 12.01

La giustizi spagnola ha nuovamente rifiutato di estradare in Svizzera Hervé Falciani, l'ex informatico della Banca HSBC di Ginevra condannato per spionaggio economico in contumacia dal Tribunale penale federale di Bellinzona nel 2015.

La Spagna aveva già rifiutato l'estradizione nel 2013. Falciani, che si considera un whistleblower, nel 2006 e 2007 ha rubato i dati di circa 15'000 clienti e li ha resi accessibili a diverse ditte private e a organismi pubblici di più Paesi.

La divulgazione ha permesso a un consorzio di diversi media di rivelare che circa 120 miliardi di dollari sarebbero transitati dalla banca HSBC con lo scopo di evadere il fisco o per essere riciclati attraverso società schermo. A seguito di questa rivelazione sono stati aperti procedimenti e inchieste in Francia, Austria, Belgio e Argentina e migliaia di evasori fiscali sono stati condannati.

Falciani è stato condannato dal Tribunale penale federale (TPF) a cinque anni anni di prigione, mentre è stato assolto dalle accuse di acquisizione illecita di dati e violazione del segreto bancario. L'ex informatico, che vive in esilio in Spagna, si era rifiutato di recarsi in Svizzera per il processo.

La Corte suprema spagnola finora ha sempre negato l'estradizione poiché le azioni per le quali Falciani è stato condannato in Svizzera non sono perseguibili in Spagna.

