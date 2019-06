Il governo brasiliano del presidente Jair Bolsonaro deve "riconoscere il ruolo positivo delle Ong". Oggi davanti al Consiglio dei diritti umani a Ginevra, la Svizzera gli ha chiesto di impegnarsi per i diritti delle minoranze.

Il governo brasiliano deve in particolare agire per i popoli autoctoni in Amazzonia, ha dichiarato davanti agli Stati una responsabile dei diritti umani alla missione svizzera presso l'Onu a Ginevra. Un mese fa il consigliere amministrativo di Ginevra Sami Kanaan, sindaco della città fino al 31 maggio, ha chiesto al Consiglio federale di esercitare pressione su Brasilia dopo il suo incontro con il capo indigeno Raoni, leader del popolo Kayapó e grande difensore dell'Amazzonia.

Jair Bolsonaro non aveva nascosto la sua intenzione di favorire gli interessi dell'industria agroalimentare in Amazzonia di fronte a quelli delle popolazioni.

Tra le altre situazioni menzionate la Svizzera si è detta anche preoccupata per l'aumento delle violenze nei confronti dei civili nel centro del Mali per cui chiede maggiori sforzi da parte delle diverse parti.

La Svizzera è anche "allarmata" per la ripresa "imminente" delle esecuzioni nello Sri Lanka dopo una moratoria di 40 anni.

In linea con la guerra alla droga del presidente Rodrigo Duterte, le Filippine intendono applicare la pena capitale nei confronti di responsabili di reati in questo ambito. La Svizzera rimprovera anche al governo una "mancanza di volontà" per combattere l'impunità dopo gli abusi legati alla guerra civile nel Paese. Decine di migliaia di civili sarebbero stati uccisi dalle forze governative.

