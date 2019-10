La vita delle Guardie svizzere diventa un fumetto: a pubblicare un libro su quello che fa l'esercito del Papa, sulla sua storia e su come ci si arruola è Artege, una casa editrice francese specializzata in libri religiosi e in pubblicazioni destinate ai più giovani.

Nelle tavole, pubblicate in anteprima sul sito dalla casa editrice (il volume uscirà a novembre), compare anche Papa Francesco.

