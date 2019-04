Il Labour non farà campagna per un referendum bis

Il Partito laburista britannico non farà ufficialmente campagna per un secondo referendum sulla Brexit, laddove il Regno Unito dovesse partecipare alle elezioni europee di fine maggio.

Lo ha deciso oggi, sullo sfondo di forti contrasti e divisioni interne alla formazione di Jeremy Corbyn, il Comitato Esecutivo Nazionale (Nec) del partito.

Il manifesto, che sarà pubblicato nei prossimi giorni, resterà "fedele alla linea tracciata nell'ultimo congresso", ha detto un portavoce: indicando come prima opzione del partito il proprio piano B per una Brexit annacquata fra l'altro dalla permanenza di Londra nell'unione doganale; come seconda la richiesta di elezioni politiche anticipate; e solo come terza opzione un referendum bis.

