Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 28 giugno 2018 14.17 28 giugno 2018 - 14:17

La società Lafarge è stata posta sotto accusa per complicità in crimini contro l'umanità in Siria e finanziamento del terrorismo.

Lo ha deciso oggi la giustizia francese. I giudici istruttori hanno ritenuto contro la holding anche le accuse di violazione di embargo e messa in pericolo della vita altrui. La messa sotto accusa è in sintonia con quanto chiesto dalla procura, ha indicato all'agenzia Afp una fonte giudiziaria.

La giustizia francese ha già messo sotto accusa - "mise en examen" nel linguaggio giuridico dell'esagono - diversi top manager di Lafarge, l'azienda francese che si è fusa con la svizzera Holcim, dando via all'attuale LafargeHolcim. L'accusa è di finanziamento di una società terroristica e messa in pericolo della vita altrui.

Neuer Inhalt Horizontal Line