Nel 2018 il CEO di LafargeHolcim Jan Jenisch, al suo primo anno intero passato alla testa del colosso del cemento, ha guadagnato complessivamente 7,41 milioni di franchi. Secondo il rapporto di gestione, il manager ha ricevuto uno stipendio di base di 1,6 milioni.

Jenisch ha percepito parte della retribuzione (2,54 milioni) sotto forma di bonus. Nel 2017, quando era stato in carica per quattro mesi in provenienza da Sika, il suo compenso era ammontato a 8,77 milioni.

