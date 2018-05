Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

24 maggio 2018 18.04

Il gigante franco-elvetico del cemento LafargeHolcim sarebbe sul punto di lanciare un vasto programma di ristrutturazione presso le sue sedi di Parigi e Zurigo, cosa che potrebbe comportare la perdita di centinaia di posti di lavoro.

Lo afferma la Reuters, che basa le sue informazioni su due fonti vicine al dossier. Né la stessa Reuters, né l'agenzia Awp hanno ottenuto conferma da parte dell'azienda, che si rifiuta di commentare quelle che considera voci di mercato.

Secondo le fonti citate dalla Reuters la ristrutturazione potrebbe essere annunciata già nei prossimi giorni e rientrerebbe in un programma di riduzione dei costi della società, che dà lavoro a 80'000 persone a livello mondiale. LafargeHolcim potrebbe chiudere la sua sede di Parigi: il taglio di impieghi potrebbe però concernere anche Zurigo.

LafargeHolcim è nata nel 2015 dalla matrimonio fra la svizzera Holcim e la francese Lafarge. La fusione non ha però soddisfatto tutte le aspettative. Il nuovo presidente della direzione Jan Jenisch - ex CEO di Sika e in carica dal settembre 2017 - vuole migliorare la redditività. In marzo il gruppo aveva annunciato un piano di compressione dei costi di 400 milioni di franchi e il ritiro dell'azienda da alcuni mercati.

