Questo contenuto è stato pubblicato il 25 maggio 2018 13.48 25 maggio 2018 - 13:48

Il gigante franco-elvetico del cemento LafargeHolcim chiude gli uffici a Zurigo e Parigi. Saranno cancellati 200 posti di lavoro, ha annunciato l'impresa.

In Svizzera gli impieghi conservati verranno trasferiti a Holderbank (AG) e a Zugo, quelli di Pargi a Clamart. Il trasferimento dovrà essere completato entro fine anno. Sono ancora in corso consultazioni con i rappresentanti del personale in entrambi i Paesi.

Il nuovo presidente della direzione Jan Jenisch - ex CEO di Sika e in carica dal settembre 2017 - ha già annunciato di voler migliorare la redditività. In marzo il gruppo aveva annunciato un piano di compressione dei costi di 400 milioni di franchi e il ritiro dell'azienda da alcuni mercati.

Proprio ieri l'agenzia Reuters, sulla base di fonti vicine al dossier, aveva annunciato che il gigante del cemento era sul punto di lanciare un vasto programma di ristrutturazione.

LafargeHolcim, che dà lavoro a 80'000 persone a livello mondiale, è nata nel 2015 dalla matrimonio fra la svizzera Holcim e la francese Lafarge.

