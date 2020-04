Le politiche di bilancio e monetarie devono essere allineate. Lo afferma Christine Lagarde, presidente della Bce, secondo quanto riporta l'agenzia Bloomberg.

"I governi devono essere fianco a fianco per mettere in campo insieme politiche ottimali per far fronte a uno shock comune" di cui nessuno è responsabile, afferma Lagarde, sottolineando che un "totale allineamento delle politiche di bilancio e monetarie e l'uguaglianza di trattamento di fronte al virus sono il mezzo migliore per proteggere la nostra capacità produttiva e l'occupazione" in attesa di "ritrovare tassi di crescita e di inflazione sostenibili una volta" che l'epidemia sarà terminata.

Christine Lagarde rinnova il suo invito per una risposta di bilancio forte al coronavirus, chiedendo ai governi di superare le differenze. In un editoriale pubblicato su diversi quotidiani europei, e riportato dall'agenzia Bloomberg, Lagarde afferma: "se non saranno curati tutti i paesi, gli altri soffriranno. La solidarietà è un interesse personale". "E' vitale che la risposta di bilancio alla crisi sia presa con sufficiente forza in tutte le parti dell'area euro".

Neuer Inhalt Horizontal Line

Contenuto esterno Raggiungeteci su Instagram