La vita di tutti gli esseri umani è in pericolo per il riscaldamento globale, ha detto il portavoce dei Lakota Sioux.

"Non solo i Lakota Sioux ma anche tutti gli esseri umani sono in pericolo a causa del riscaldamento globale e gli effetti che questo ha sul pianeta": lo ha detto Moses Brings Plenty portavoce della nazione indiana dei nativi americani dei Lakota Sioux.

"Adesso per esempio - ha spiegato Moses Brings Plenty, star del cinema in visita a Firenze - nelle nostre terre stiamo lottando per salvare gli ultimi cavalli selvaggi dall'estinzione e salvare gli ultimi bisonti americani".

Parlando degli Stati Uniti di oggi, il portavoce dei Lakota Sioux ha detto di "non essere d'accordo con le politiche di Trump, gli Stati Uniti hanno tagliato il budget per la protezione dell'ambiente, ma secondo me senza un ambiente sano non può esserci un'economia sana. L'ambiente è in grande pericolo, noi pensiamo che la tecnologia sia la risposta ai problemi, ma è la natura la vera risposta".

