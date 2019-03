Gli automobilisti elvetici non devono più essere tenuti ad apporre l'adesivo con la scritta "CH" per circolare all'estero. È quanto chiede un'iniziativa popolare lanciata oggi.

Gli automobilisti elvetici non devono più essere tenuti ad apporre l'adesivo con la scritta "CH" per circolare all'estero. È quanto chiede un'iniziativa popolare lanciata oggi. I promotori hanno tempo fino al 5 settembre 2020 per raccogliere 100'000 firme.

L'iniziativa "Integrazione del contrassegno nazionale nella targa (iniziativa sulle targhe)" chiede che sulle nuove targhe d'immatricolazione di veicoli e rimorchi figuri obbligatoriamente anche il segno distintivo "CH". In questo modo, non sarebbe più necessario apporre l'autocollante.

Secondo il testo pubblicato oggi sul Foglio federale, il Parlamento potrebbe apportare eventuali altre modifiche necessarie. In caso di approvazione popolare, le nuove targhe dovranno essere introdotte al più tardi due anni dopo il voto.

Circolare senza l'adesivo "CH" all'estero è attualmente passibile di multa. L'obbligo deriva dalla Convenzione di Vienna sulla circolazione stradale del 1968, la quale prevede che ogni automobile in circolazione all'estero debba obbligatoriamente avere il segno distintivo dello Stato in cui il veicolo è immatricolato.

Il simbolo deve essere integrato sia nella targa posteriore che in quella anteriore. Un criterio che al momento in Svizzera non è rispettato.

Neuer Inhalt Horizontal Line