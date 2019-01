La frana staccatasi dal Pizzo Cengalo che causato gravi danni a Bondo in Valle Begaglia nell'agosto 2017 è citata come campanello d'allarme, così come le condizioni del ghiacciaio del Rodano, in Vallese.

Ridurre a zero le emissioni di CO2 entro il 2050 e ancorare la protezione climatica nella Costituzione. È quanto chiede l'"iniziativa per i ghiacciai" lanciata oggi a Berna dall'Associazione svizzera per la protezione del clima.

"In Svizzera, lo scioglimento dei ghiacciai è una delle conseguenze più visibili del cambiamento climatico", ha indicato oggi alla stampa Dominik Siegrist, co-presidente dell'Associazione. La frana staccatasi dal Pizzo Cengalo che ha travolto Bondo (GR) nell'agosto 2017 è citata come campanello d'allarme, così come le condizioni del ghiacciaio del Rodano, in Vallese.

L'associazione, che inizierà la raccolta firme alla fine del mese di aprile, vuole raggiungere il suo obiettivo entro il prossimo autunno. "Dobbiamo creare un nuovo movimento a favore del clima, perché possiamo vivere bene anche senza emissioni", ha aggiunto, chiedendosi quale mondo si vuole lasciare alle generazioni future.

L'associazione svizzera per la protezione del clima, in un comunicato odierno, ha aggiunto che Consiglio federale e Parlamento non rispettano gli obblighi dell'Accordo sul clima di Parigi, né le disposizioni della Costituzione federale sullo sviluppo sostenibile.

Il comitato d'iniziativa è composto da diversi scienziati, attivisti e politici di ogni schieramento partitico, oltre a numerose organizzazioni impegnato nell'ambito della protezione ambientale.

Neuer Inhalt Horizontal Line