Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 21 maggio 2018 12.00 21 maggio 2018 - 12:00

Dopo il rinvio di ieri, il cargo Cygnus è stato lanciato verso la Stazione Spaziale Internazionale (ISS): trasporta 3,3 tonnellate di rifornimenti e materiali per gli esperimenti scientifici destinati agli astronauti.

Il lancio è avvenuto con un razzo Antares alla base NASA di Wallops Island, in Virginia. L'arrivo è previsto giovedì 24 maggio.

Sarà l'astronauta americano Scott Tingle a catturare il cargo con il braccio robotico, assistito dagli altri due americani a bordo, Ricky Arnold e Drew Feustel. Dopo la cattura, il centro di controllo a terra controllerà il braccio robotico per agganciare Cygnus al modulo Unity.

Quella lanciata oggi è la nona missione di rifornimento commerciale della Orbital ATK destinata alla Stazione Spaziale Internazionale.

Lungo 6,4 metri e con un diametro di 3 metri, il cargo Cygnus è una capsula senza pilota e quando raggiungerà la Stazione orbitale saranno i centri di controllo a Terra a gestire la manovra di avvicinamento. La capsula è composta da un modulo pressurizzato per il trasporto di materiali e da un modulo di servizio che ospita il sistema di propulsione, costruito dalla Orbital ATK.

La capsula trasporta rifornimenti e materiali per gli esperimenti, come innovativi strumenti per il sequenziamento genetico dei batteri nello spazio e per ricerche nel campo della fisica. A bordo c'è anche un sestante per la navigazione in mare che servirà per testare la sua affidabilità in caso di navigazione di emergenza durante missioni nello spazio profondo, lontano dalla Terra. L'abilità di avvistare gli angoli tra Luna o altri pianeti e le stelle offre infatti all'equipaggio un'altra opzione per trovare la strada di casa se le comunicazioni con la base e i computer fossero compromessi.

Neuer Inhalt Horizontal Line