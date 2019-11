Nuovo lancio in Florida per SpaceX (foto d'archivio)

Lanciato a Cape Canaveral (Florida) il razzo Falcon 9 della SpaceX. Porta in orbita altri 60 satelliti della costellazione Starlink, che si aggiungono ai 60 lanciati nel maggio scorso per diffondere l'accesso a Internet in tutto il mondo.

Si tratta anche del primo lancio nel quale vengono riutilizzati per la prima volta i razzi del primo stadio del lanciatore, già utilizzati e rientrati a Terra grazie alla tecnologia messa a punto dall'azienda di Elon Musk.

