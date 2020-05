Forza fisica in cambio di relax mentale.

Cercansi circa mille volontari - ma che siano giovani - per andare ad aiutare questa estate i contadini di montagna: l'appello viene lanciato da Caritas, che promette non solo duro lavoro, bensì anche profondo rilassamento mentale.

Lontano dal traffico e dal rumore molti ritroveranno il cammino per tornare a una vita semplice, senza essere costantemente online e in tensione, spiega l'organizzazione caritatevole di ispirazione cattolica in un comunicato odierno. I volontari vengono accolti calorosamente dalle famiglie di agricoltori e spesso nascono amicizie che durano sull'arco di una vita.

Tutte le estati i contadini hanno bisogno di aiuto per affrontare una stagione particolarmente carica di lavoro, ma quest'anno la ricerca di persone che possono dare una mano è più difficile del solito: finora infatti circa il 40% dei volontari aveva più di 60 anni o veniva dall'estero, ma il coronavirus ha cambiato tutto. Ecco perché Caritas spera ora di riuscire a motivare soprattutto i giovani a salire sugli alpeggi.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Contenuto esterno Raggiungeteci su Instagram