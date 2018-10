Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 10 ottobre 2018 12.46 10 ottobre 2018 - 12:46

I lavoratori stranieri attivi in Svizzera si considerano perlopiù ben integrati nell'azienda in cui lavorano, anche se talvolta non mancano le difficoltà, specie a livello linguistico.

È quanto risulta dallo "Human Resources Barometer" (HR-Barometer), estrapolato dal Politecnico federale di Zurigo e dalle università di Lucerna e Zurigo da un campione di 1'300 persone.

La metà delle persone contattate ha dichiarato di sentirsi bene sul posto di lavoro e circa un terzo ha indicato di essere piuttosto integrato. Solo il 17% ha risposto di sentirsi "solo in parte", "piuttosto non" o "per niente" integrato. Ciò si spiega, stando ai risultati dell'inchiesta, soprattutto con difficoltà linguistiche sul lavoro.

Neuer Inhalt Horizontal Line