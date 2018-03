Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

BERNA - Da oggi dovrebbe essere più facile per cantoni, comuni e imprese adottare misure che permettano di conciliare lavoro e famiglia: la Confederazione ha infatti lanciato una piattaforma nazionale su internet (www.lavoroefamiglia.admin.ch), disponibile in italiano, tedesco e francese.

"Non ha senso reinventare la ruota ogni volta", hanno affermato la Segreteria di Stato dell'economia (SECO) e l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) durante una conferenza stampa a Berna. Per questo motivo è stato creato un sito internet che informa sulla situazione di tutti i cantoni e capoluoghi. Sono inoltre disponibili indicazioni anche su alcuni comuni più piccoli come Mendrisio.

La piattaforma dovrebbe incentivare le autorità e il mondo economico ad aumentare l'offerta di asili nido prendendo spunto da progetti e idee esistenti. I responsabili non hanno quantificato gli obiettivi. "A causa del federalismo, non tocca a noi proporre i progetti", hanno affermato. Un esplicito invito a cantoni, comuni e cerchie interessate a prendere l'iniziativa.

