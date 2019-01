Per il ministro degli esteri russo, gli Usa vogliono un golpe in Venezuela

"Siamo preoccupati per ciò che gli Stati Uniti e i suoi più stretti alleati stanno facendo nei confronti del Venezuela, violando apertamente tutte le norme del diritto internazionale e perseguendo apertamente una politica volta a rovesciare il governo legittimo".

Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Serghiei Lavrov, citato dall'agenzia Tass.

Lavrov ha poi sottolineato che i leader dell'opposizione in Venezuela stanno ricevendo istruzioni da Washington per non fare concessioni alle autorità di Caracas.

"Secondo le nostre fonti, i leader del movimento di opposizione che hanno dichiarato il 'doppio potere' in realtà stanno ricevendo istruzioni da Washington di non fare alcuna concessione finché le autorità non accetteranno di abdicare al potere", ha detto Lavrov.

