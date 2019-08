Le foreste svizzere stanno soffrendo per la siccità.

Le foreste svizzere stanno soffrendo per la siccità. Il problema si presenta in particolare nel canton Soletta "in una maniera mai vista", ma si estende a tutte le zone ai piedi del Giura, dal canton Vaud fino a Basilea.

A Soletta le conseguenze sul faggio e sull'abete bianco sono "gravi", hanno indicato oggi la cancelleria cantonale e altre associazioni competenti. Oltre alla siccità, bisogna fare anche i conti con i danni provocati dalla tempesta "Burglind". Molti alberi rischiano di cadere da un momento all'altro e la situazione non migliorerà rapidamente.

Le autorità raccomandano alla popolazione di fare attenzione durante le escursioni nei boschi. I servizi incaricati della manutenzione sono mobilitati per cercare di ridurre i rischi.

Tutte le foreste ai piedi del Giura soffrono particolarmente la siccità e gli episodi di canicola. In luglio Vaud aveva annunciato danni superiori alla media. Nel canton Giura i faggi deperiscono in massa: oltre 100'000 m3 sono secchi nell'Ajoie, hanno indicato le autorità il mese scorso. Il governo cantonale considera la situazione una vera catastrofe forestale.

I problemi derivano dalla siccità eccezionale registrata l'anno scorso. Secondo Marc Ballmer, collaboratore scientifico dell'Ufficio dell'ambiente giurassiano, Basilea Campagna e Argovia sono altrettanto colpiti dal fenomeno e nemmeno Berna e Neuchâtel sono risparmiati.

Neuer Inhalt Horizontal Line