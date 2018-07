Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

07 luglio 2018 - 08:41

I vertici del consiglio di amministrazione delle imprese vicine allo Stato devono essere spoliticizzati, afferma il presidente del PPD Gerhard Pfister in un'intervista al Tages-Anzeiger riferendosi allo scandalo di Autopostale.

Il presidente del consiglio di amministrazione della Posta è Urs Schwaller e l'azienda è sotto la supervisione della consigliera federale Doris Leuthard, entrambi PPD. In caso di scandali, rimane sempre una certe diffidenza nei confronti dei dirigenti e questo ha conseguenze anche per il partito di riferimento.

Pfister sottolinea inoltre che nelle fasi decisive dello scandalo al vertice della Posta c'era il PLR Peter Hasler e che Urs Schwaller ha fatto un buon lavoro nel gestire la crisi.

Il presidente PPD esige anche una maggiore trasparenza da parte del Consiglio di amministrazione del Gigante giallo. "Ho l'impressione che alcuni membri tentino di scaricare le colpe sui subordinati", ha detto. Le Commissioni della gestione del Parlamento dovrebbero far sapere rapidamente se sono in grado di chiarire questa vicenda. In caso contrario bisognerà creare una commissione di inchiesta parlamentare, ha concluso.

